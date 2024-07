Израел публикува имената на стотина членове на "Хамас", получаващи заплати от ООН

Министерството на външните работи на Израел твърди, че в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) работят над 100 терористични агенти, членове на "Хамас". Страната директно поиска от организацията да освободи незабавно тези служители.

В писмо от 4 юли, което е получено и цитирано от Fox News и други медии като германската BILD, посланик Амир Вайсброд пише: "Пълният обхват на това безпрецедентно проникване беше неизвестен и стана ясен едва след терористичната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., в която, както знаете, служителите на UNRWA участваха активно".

"През последните месеци Израел откри, че стотици терористи, членове на "Хамас" и "Палестински ислямски джихад", са били наети от UNRWA в Ивицата Газа, като някои от тях са заемали високи постове в UNRWA или в Хамас", добавя той.

Israeli authorities have released the names of 108 alleged Hamas terrorists who receive salaries from UNRWA



The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) has long been accused of terrorism, but now the scandal is reaching a new… pic.twitter.com/tDxuI385h8