Мистериозен дрон влезе в Литва от Беларус и прелетя над столицата Вилнюс (ВИДЕО)

Неидентифициран дрон е навлязъл в литовското въздушно пространство сутринта на 28 юли, най-вероятно от посока Беларус, съобщи обществената телевизия LRT. "Според получените съобщения - на височина около 200 метра е бил забелязан дрон, който за последно е бил видян близо до Вилнюс", заяви Дариус Бута, представител на Националния център за управление на кризи в Литва. "Не е ясно какъв тип е дронът - ще актуализираме информацията", допълни той.

Новината следва многобройните случаи на отклоняване на руски бойни дронове тип "Шахед" от курса им по време на въздушни атаки срещу Украйна, включително към територия на НАТО.

Литовските власти заявиха, че всички съответни служби работят за локализиране на евентуалното място на падане на дрона, и предупредиха жителите да не се приближават до безпилотния самолет при никакви обстоятелства.

"Днес времето е благоприятно за метеорологични балони, които контрабандистите използват, за да превозват стоките си. Все още не можем да уточним какъв тип е обектът или обектите", подчерта министърът на отбраната на Литва Довиле Сакалиене в коментар за радио LRT.

