Словашкият премиер Роберт Фицо за пореден път даде сила на руските опорки във връзка с войната в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин през 2022 г. Той на практика отрече правото на Киев да се защитава срещу страна агресор, като каза, че Западът е допуснал грешка, използвайки Украйна като "таран" срещу Русия. Фицо смята, че войната е можела да приключи през април 2022 г., но западните държави блокирали тази възможност. Словашкият министър-председател удобно пропуска факта кой започна инвазията и с какви цели.

Фицо твърди, че стратегията за отслабване на Русия се е провалила - т.е. санкциите, като добавя, че икономиката на Москва сега се смятала за по-силна от тази на Германия. Нещо, което може сами да прецените доколко е вярно: Ресурсите на руската икономика са изчерпани: Признание от ръководни фактори.

Той също така нарече войната в Украйна по-голяма глобална заплаха от тази в Ивицата Газа: Фицо реши посред нощ: Подкрепя нови санкции срещу Русия, 18-тият пакет на ЕС ще бъде приет (ВИДЕО).

Slovak PM Robert Fico claims the West made a mistake using Ukraine as a “battering ram” against Russia. He argues the conflict could have ended in April 2022 but the West blocked it. Fico claims the strategy to weaken Russia failed, adding Moscow’s economy is now seen as stronger… pic.twitter.com/UXdKgnUv2I

Унгарският му колега Виктор Орбан - другият евролидер, считан за благосклонен към Кремъл, за пореден път се обяви срещу Киев. Той се противопоставя на предложения 7-годишен бюджет на ЕС, който включва милиарди евро помощи за Украйна. Орбан твърди, че бюджетът е „изграден по логиката на войната“, като давал приоритет на победата над Русия и разширяването на либералното влияние пред подкрепата за земеделските производители и развитието.

„Ние отхвърляме техните фантазии“, заяви Орбан и настоя за Европейски съюз, който да поставя европейците на първо място - в тона на американския държавен глава Доналд Тръмп и неговите призиви за "Америка на първо място".

Hungary’s PM Viktor Orban opposes the EU’s proposed seven-year budget, which includes billions in aid for Ukraine. He claims it’s “built on the logic of war,” prioritizing defeating Russia and expanding liberal influence over supporting farmers and development. “We reject their… pic.twitter.com/fR6ggqUmgF

Пример как междувременно мисли Русия - руският външен министър Сергей Лавров заяви: "Имаме много работа за вършене. Основното, разбира се, е да победим врага".

Lavrov: “We have a lot to do. The main of these things is, of course, to defeat the enemy. For the first time in history, Russia is fighting alone against the entire West. In the First World War, in the Second World War, we had allies. Now we have no allies on the battlefield.… pic.twitter.com/A1uNgBIGVZ