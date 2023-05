Младежи и деца пострадаха при срутване на мост във Финландия (СНИМКА)

Ранените са паднали от няколко метра на пътя, съобщиха спасители.

"Приблизително 27 младежи, предимно непълнолетни, са с различна степен наранявания", се казва в изявление на спасителния отдел на Западна Уусимаа в Еспоо, близо до столицата Хелзинки, пише БГНЕС.

BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoohttps://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0