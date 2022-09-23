Мобилизираните в Русия са пияни още в самолетите, масови сбивания преди отпътуването им (ВИДЕО)

Видеа в социалните мрежи показаха мобилизирани в Русия мъже, които са пияни още преди да отпътуват на фронта. Често пъти те са пияни още преди да стигнат до сборния пункт, а в някои случаи носят със себе си алкохол и там, за да продължи запоят. Според коментари на потребители в отделни случаи те очевидно и не разбират къде се намират нито къде ги изпращат.

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