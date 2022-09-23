Мобилизираните в Русия са пияни още в самолетите, масови сбивания преди отпътуването им (ВИДЕО)
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Вижда се, че някои са в такова състояние, че не могат да се качат в транспорта, който трябва да ги достави до местоназначението им. А други си устройват сбивания.
Ось вони багАтирі 😂— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 23, 2022
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In Russia's Yuzhno-Kurilsk, drunken mobilised would-be soldiers are already fighting each other. Morale through the roof. pic.twitter.com/40QrF1w9Vx— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 23, 2022
Вот они уже в самолёте воюют , pic.twitter.com/6bB1OjZqf0— Саша Сербский_foreign agent 🇺🇦🇺🇸 (@wanderer_man666) September 23, 2022
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Редактор:
Елена Страхилова
Етикети: Русия война Украйна мобилизация частична мобилизация