Мобилизираните в Русия са пияни още в самолетите, масови сбивания преди отпътуването им (ВИДЕО)

ОЩЕ: Мобилизацията в Русия: Тълпи от мъже пред военните комисариати в Якутия и Чечня (ВИДЕО)

Вижда се, че някои са в такова състояние, че не могат да се качат в транспорта, който трябва да ги достави до местоназначението им. А други си устройват сбивания.

In Russia's Yuzhno-Kurilsk, drunken mobilised would-be soldiers are already fighting each other. Morale through the roof. pic.twitter.com/40QrF1w9Vx