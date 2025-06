Украйна пак подпали база на руския стратегически петролен резерв

Нощната украинска атака с дронове в Русия, чиято основна цел беше Ростовска област, е била насочена срещу петролната база "Атлас" на Росрезерв, която се намира в Каменски район. "Атлас" е специализиран в съхранение и доставка на гориво и петролни продукти за руската армия, като през 2020 година участва в мащабни учения за доставка на горива за руските въоръжени сили, организирани от руското военно министерство и Росрезерв.

Сега данни от FIRMS - системата на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност - показват, че има пожари точно в района на "Атланс". Базата не за пръв път е цел на украинска атака с безпилотни летателни апарати - тя е периодично атакувана вече 2 години - Още: Дронове в атака: Руска петролна база гори ярко (ВИДЕО)

Ukrainian drones struck the “Atlas” facility in Rostov oblast, part of Russia’s state reserve system. Atlas stores and supplies strategic materials like fuel, lubricants, food, and tech gear. FIRMS fires are observed. pic.twitter.com/xvS80lXzkk