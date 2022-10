Молдова: Три руски крилати ракети нарушиха въздушното ни пространство

„Три руски крилати ракети, изстреляни към Украйна от руски кораби в Черно море тази сутрин, прекосиха въздушното пространство на Молдова. Дадох разпореждане руският посланик да бъде привикан, за да даде обяснение“, заяви Попеску.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.