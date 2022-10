Руски ракети срещу Киев, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Последното ракетно нападение на руските сили срещу Киев бе на 26 юни, когато бяха поразени жилищна сграда и детска градина.

На разпространените днес видеа и снимки се виждат кълба дим и горящи автомобили. Загинали са осем души, според съобщение на съветника на министъра на вътрешните работи Ростислав Смирнов, още 24 цивилни са пострадали.

Big Breaking

Russian Missile Strikes Reported In Central #Kiev. Clouds Of Black Smoke Can Be Seen Rising From Buildings#Zelensky Office may have been hit (unconfirmed)#Russia Fired 10 Missiles At #Mykolaiv

12 missiles at #Zaporizhzhia

5 missiles at #Kiev centre pic.twitter.com/HYcMSmdXmw