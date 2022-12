Молдовската полиция откри част от ракета, паднала край украинската граница

Според молдовските власти на мястото на инцидента вече работят специалисти. Произходът на ракетата все още не е уточнен, но снимката, добавена към публикацията на министерството във Facebook, изглежда, е на ускорителната част на голяма ракета.

The Ministry of Internal Affairs of #Moldova stated that employees of the ministry found missile fragments near the town of #Briceni, not far from the #Ukrainian border. This is already the second such incident. pic.twitter.com/Iwd4qlqoMN