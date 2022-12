Експлозии в няколко области на Украйна, има жертви

По-късно се появи информация за взривове в Одеска, Лвовска, Тернополска и Хмелницка област.

В резултат на руските атаки има най-малко две жертви - в област Запорожие. Според областния управител Олександър Старух ударът е нанесъл щети на жилищни сгради в Новософиевка. Съобщението му е публикувано по време на последния руски масиран удар и от него става ясно, че има още двама ранени.

⚡️Explosions reported in 5 Ukrainian oblasts during the ongoing nationwide air raid alert.



Reports about explosions came from Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, and Poltava oblasts.



The air raid alert is on in all of Ukraine but occupied Crimea and Luhansk Oblast.