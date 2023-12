Мощни експлозии след руски атаки с дронове в Одеса (ВИДЕО)

В официалните канали на местните власти в "Телеграм" се съобщава за атака с дронове по море. Отломки от свален дрон са паднали върху многоетажна жилищна сграда в Одеса. Избухнал е пожар, който спасителите опитват да потушат.

Russians hitting apartment buildings in Odesa right now with Iranian drones. pic.twitter.com/jlR2lqCica

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в приложението "Телеграм", че информацията за пострадали все още се уточнява, предава БТА. Атаката продължава. Властите молят жителите да остават в укрития до приключването на въздушната тревога.

At this very moment Russians are attacking Odesa, an apartment building was hit by the Iranian drones. pic.twitter.com/2mcKp8UhFc