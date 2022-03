МВнР на Украйна: Паспорт спаси момче от смърт от шрапнел (СНИМКА)

Най-малко 136 цивилни са убити от началото на руската инвазия в Украйна. Смята се, че сред загиналите има 13 деца. Според Лиз Тросел, говорител на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, обаче вероятно действителният брой на смъртните случаи е много по-голям.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.



📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI