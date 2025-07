Мъж бе намушкан от бик на фестивала в Памплона (ВИДЕО)

Мъж беше ранен под дясната подмишница, след като бе пронизан от бик през втория ден на фестивала "Сан Фермин" в Памплона, съобщи ЕФЕ, позовавайки се на Университетската болница на Навара. Още седем души бяха откарани в същата болница с натъртвания и контузии по различни части на тялото след дълго и напрегнато бягане редом до биковете.

Един бик застраши много участници в събитието, тъй като отказваше да влезе на арената "Пласа де Торос" и постоянно се обръщаше и нападаше, предава агенцията.

🇪🇸 THE ANNUAL "PLEASE DON’T DIE" FESTIVAL RETURNS TO PAMPLONA



Pamplona’s San Fermin festival just kicked off, where people dress in white and red and sprint for their lives in front of massive bulls.



The run lasts up to 4 minutes, but a bad trip can land you in the hospital -… https://t.co/oeOIMyXN6D pic.twitter.com/9QweG0MLP4