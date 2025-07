"Той е много мил, но постоянно ни залива с глупости": Тръмп с нов коментар за Путин (ВИДЕО)

"Ние получаваме много глупости, с които Путин постоянно ни залива. Искате да ви кажа истината ли? Той е много мил през цялото време, но се оказва, че това е безсмислено". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. Повод за изявлението му бе въпрос относно отношенията му с Путин и евентуалното постигане на прекратяване на огъня в Украйна.

Trump went off and said Putin is throwing bullshit at him 🤭



"It's very nice all the time but it turns out to be meaningless," added the U.S. President.



Has it finally sunk in for Trump? pic.twitter.com/rksLJuzyk9