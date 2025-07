Руският еквивалент на най-скъпия военен дрон на САЩ се размаза в лятна вила (ВИДЕО)

Руски дрон "Алтиус У" (Altius-U), известен още като "Алтаир", се разби в Казан по време на тестови полет. Съобщава се, че безпилотният летателен апарат е ударил жилищна сграда, преди да падне. "Алтаир" е смятан за руски еквивалент на американския MQ-9 Reaper, който е най-скъпият военен дрон в света - Още: Колко струва най-скъпият дрон на света? (ВИДЕО)

Wow! Cutting edge Russian drone crashes in Tatarstan



A Russian Altius-U (also known as Altair) drone, considered the Russian equivalent of the U.S. MQ-9 Reaper, crashed in Kazan during a test flight. It reportedly struck a residential building before going down.



