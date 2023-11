Мъж взе деца за заложници на летището в Хамбург, всички полети са отменени (ВИДЕО)

Майката на децата е предупредила полицията за възможно отвличане малко преди инцидента. Голям брой полицай са обградили мястото. "В момента на пистата на летище Хамбург се провежда мащабна полицейска операция", съобщи хамбургската полиция в "X".

"Намираме се на място с голям контингент от служби за спешна помощ. В момента приемаме, че е налице ситуация със заложници", се казва още в изявлението.

❗️ An armed man drove a car through a security barrier onto a runway at Hamburg airport and held a 4-year-old child hostage - Bild



He threw two Molotov cocktails from the car and firefighters had to douse a nearby airplane with water.



It is also reported that the man's wife had… pic.twitter.com/UyATqe72Cj