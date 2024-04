На 140 км от Русия: Финландия открива щаб на сухопътните сили на НАТО

Норвежкият министър на отбраната Бьорн Арилд Грам също заяви пред вестника, че щабът ще бъде създаден във Финландия. "Командващият на нашите отбранителни сили препоръча това", каза той.

"Съгласни сме по този въпрос и работим по него от известно време. За да можем наистина да се възползваме от предимствата на всички скандинавски страни в НАТО, е важно да сме под един и същ щаб за всички въоръжени сили", заяви

