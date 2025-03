На фона на преговорите в Джеда: Шефът на руското външно разузнаване е разговарял с директора на ЦРУ

Ръководителят на руското външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин е провел във вторник телефонен разговор с директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф. Това съобщи в сряда, 12 март, руската агенция "Интерфакс". Двамата са обсъдили въпроси, свързани със сътрудничеството между съответните разузнавателни служби и управлението на кризи, предаде Reuters. Разговорът е бил с цел поддържане на редовни контакти за намаляване на конфронтацията в отношенията между Москва и Вашингтон, посочват руските медии.

