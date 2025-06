Тръмп: Знаем къде се намира аятолах Хаменей, но няма да го убием, поне засега (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ знаят къде "се крие" върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, че той е лесна мишена, но няма да бъде убит, поне засега, пише Ройтерс. "Знаем точно къде се крие така нареченият "върховен лидер". Той е лесна мишена, но е в безопасност там – няма да го изведем (убием!), поне засега". Това написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Truth Social“.

„Ние обаче не искаме ракети, изстреляни по мирни граждани или американски войници. Търпението ни се изчерпва. Благодаря ви за вниманието“, написа още Тръмп.

Последното предупреждение беше само едно от интересната поредица публикации, която той пусна на профила си в собствената си социална мрежа. Малко по-рано Тръмп обяви, че САЩ имат пълен контрол над въздушното пространство над Иран. „Сега имаме пълен и тотален контрол над небето над Иран. Иран разполагаше с добри проследяващи устройства за небето и друго отбранително оборудване, и то в изобилие, но това не може да се сравни с американските „неща“, които бяха замислени и произведени. Никой не го прави по-добре от добрите стари САЩ“, написа той.

В последните минути Доналд Тръмп пък написа с главни букви: „Безусловна капитулация“, явно визирайки режима в Техеран.

Същевременно американският президент омаловажи твърдението на назначения от него директор на разузнаването на САЩ Тулси Габард, че Иран не разработва ядрено оръжие. „Не ме интересува какво каза тя. Мисля, че те бяха много близо до това да имат такова“, каза Тръмп

Trump on Tulsi Gabbard’s claim Iran isn’t building a nuke:



“I don't care what she said. I think they were very close to having one.”



Tulsi Gabbard currently serves as the Director of National Intelligence (DNI) of the United States. pic.twitter.com/ze4SwaB5to