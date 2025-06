Катастрофа и пожар на танкери, трафикът в Ормузкия проток намаля: Иран ли го направи? (ВИДЕО)

Система за електронно заглушаване, вероятно използвана от Иран, може да е довела до катастрофа между два петролни танкера в близост до Ормузкия проток - защото заглушаването е нарушило работата на системите за навигация на корабите, предава Reuters.

Става въпрос за танкерите "Адалин" (Adalynn), превозващ петрол под флага на Антигуа и Барбуда и "Фронт Иигъл" (Front Eagle), който плава под либерийското знаме. Танкерите се сблъскаха на 44 километра от пристанището Хор Факан, ОАЕ. Подозира се, че "Адалин" е част от руския сенчест флот - той много често е забелязван да покрива маршрута между руското пристанище Уст-Луга в Балтийско море и Индия. Бреговата охрана на ОАЕ е евакуирала 24 души от борда на "Адалин", а Front Eagle докладва, че няма замърсяване от неговия товар и екипажът е в безопасност. Товарът на Front Eagle е бил 2 млн. барела суров петрол от Ирак за Китай, докато "Адалин" не е имал товар.

💥💥Oil Tanker Adalynn Engulfed in Flames After Collision



A massive oil tanker, Adalynn, caught fire after colliding with the Front Eagle in the Gulf of Oman — right next to the world's busiest oil artery.



The Front Eagle was transporting 2 million barrels of Iraqi crude to… pic.twitter.com/HHy8kXeEqP