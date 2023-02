На фона на страшна снимка от Пригожин: Русия изглежда се отказва да обкръжи Бахмут

(КАРТА) След като вчера стана ясно, че украинците вече са спечелили позиция чак при Курдюмивка, тоест на около 15 километра на юг от Бахмут, днес в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия няма отбелязана нито една битка на юг от Бахмут. Всички споменати места на водени сражения са от север. Дори в сутрешния обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар" не се споменава дума за нещо позитивно за руснаците от юг.

Air and artillery strikes against the advancing Russian infantry near Bakhmut. 30th brigade watching. pic.twitter.com/cr9l8KwLAI

(КАРТА) На север от Бахмут основните боеве са в Берховка (5 километра северно от града) и Ягодно (2 километра северно от града). "Рибар" твърди, че войници на ЧВК Вагнер се били окопали в центъра на Берховка, която е важен пункт що се отнася до магистралите М03 (Киев - Довжански) и Е-40 (Славянск – Бахмут), но това е абсолютно непотвърдена информация. При Залижанско (10 километра северно) украинците твърдят, че са спрели руска атака. Същото е положението при Дъбово – Василовка (6 километра северно от Бахмут), Орехово – Василовка (11 километра северно от Бахмут) и Федоровка (17 километра северно от града).

При Авдеевка и при Угледар (Въгледар, Вухледар) на практика няма абсолютно никаква промяна за пореден ден, а интензивността на боевете е несравнимо по-ниска с тази при Бахмут. Всъщност, от няколко дни сраженията в тези две направления са буквално спорадични.

Air reconnaissance work of the Separate Presidential Brigade named after Hetman Bogdan Khmelnitsky. North of Avdiivka, Donetsk region. No other details. pic.twitter.com/9V5uBqFZS2

На този фон, в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва интервю пред Forbes на генерал Кирило Буданов, ръководителя на украинското разузнаване. В него Буданов заявява, че руската офанзива е толкова неефективна, че почти не се забелязва, а руснаците вече пестят снаряди и боеприпаси от други направления, за да имат за Бахмут, Лиман и Угледар. По украинска оценка, руснаците са изразходвали вече 30% от арсенала си от снаряди в Украйна. Буданов каза и, че Русия е внесла тестово снаряди от Иран, както и че готви втора пратка, с 20 000 снаряда. Отделно, руснаците вече атакуват главно с пехота, а не с танкове и артилерия, подчертава Буданов и казва, че 90% от 316 000 мобилизирани в Русия са на фронтовата линия. Какъв е резултатът – руският олигарх Евгений Пригожин и създател на ЧВК Вагнер публикува в официален свой канал в Телеграм СНИМКА с убити вагнеровци само за ден при Бахмут (ВНИМАНИЕ, не е за хора със слаби нерви и малки деца). Пригожин води истинска война с руското военно министерство под предлог липса на боеприпаси за ЧВК Вагнер, тъй като явно вече е притиснат политически и чувства, че трябва да направи нещо, но днес сутринта смекчи тона и вече обяви, че тръгнал влак с боеприпаси. Украинският топ разузнавач посочва и, че Кремъл иска производство от 800 танка годишно, но според него това е нереалистично: В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

On February 6-7 and 9, the Russians, supported by IFVs and tanks, attacked Ukrainian positions in the Donetsk region. The forces of the 36th Marine Brigade, the 501st and 503rd Marine Battalions destroyed 4 tanks, 8 IFVs and 1 MTLB. pic.twitter.com/MaaWE3fdpR