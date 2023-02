Путин е труп: Реакции на руските блогъри, при Бахмут има позитивна новина

Друг популярен руски военен блогър обяви действията на Путин за договора за ядрено разоръжаване СТАРТ-3 като красив политически жест, само че без полза за случващото се на фронта в Украйна. А най-красноречив беше блогърът Анатолий Несмиян, който през 2011 година получи награда "Блогър на годината" от Руския биографически институт: "Путин като политик е труп. Той не е в състояние да оцени ситуацията, да подчертае основните противоречия или да предложи адекватно решение на проблемите".

Още по-важни от всички тези критики бяха думите на ръководителя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Той коментира в Телеграм, че не е гледал речта на Путин и не е присъствал на нея, защото имал "работа по обезпечаване на военните действия". Щял обаче да я гледа: Пригожин обвини Шойгу и Герасимов в държавна измяна (ВИДЕО)

На този фон по-важна изглеждаше срещата между секретаря на Руския съвет по сигурност Николай Патрушев и секретаря на комисията по външна политика на Китайската комунистическа партия Ван И в Москва. Патрушев подчерта, че безусловен приоритет на руската външна политика е стратегическото партньорство с Китай. Той настоя, че Запада работи както срещу Русия, така и срещу Китай. Ван И беше по-обран и не излезе от сферата на клишетата – китайско-руските отношения щели да устоят на теста на променящата се международна среда. Днес китаецът ще се срещне и с руския външен министър Сергей Лавров, но е показателно, че засега китайският президент Си Дзинпин не отговаря в конкретика дали и кога ще дойде в Москва, след като Путин отдавна го покани.

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) предупреди, че НАТО трябва сериозно да обърне внимание на информацията, че Кремъл се готви да погълне Беларус. Това означава, че НАТО трябва да преосмисли отбраната на целия Източен фланг. Ако Путин успее в това, както и успее да запази Крим и източната част на Херсонска област, в бъдеще това ще е основна заплаха за членките на НАТО. Затова Запада може да създаде условия Украйна да влезе бързо в НАТО, но за тази цел трябва решително да помогне на Киев да изхвърли всички руски сили от международно признатата украинска територия.

(КАРТА) В сутрешната сводка на украинския щаб прави впечатление, че вече се говори за спечелена битка на позиция при Курдюмивка. Това е селце, което се намира на 15 километра южно от Бахмут и което руснаците превзеха още преди 2 месеца (КАРТА). Информацията подсказва, че е възможно руските сили на южния фланг на Бахмут да са отблъснати много по-далеч, отколкото дори най-смелите украински източници преценяваха досега. Показателно е, че от руска страна не се говори нищо за южния фланг, освен че "продължава позиционният бой в Бахмут" и че украинците подготвяли защитни линии при Часов Яр (10 километра западно от Бахмут).

По-проблематичен продължава да е северният фланг на Бахмут – боевете са при Берховка (5 километра северно от Бахмут) и Ягодно, като руското военно министерство не обелва и дума конкретно по позиции, а популярният руски телеграм канал "Рибар" твърди, че имало боеве в северните и източните покрайнини на Берховка. Това село е ключово за опазване на магистрала М03 Киев – Довжански като логистична линия за снабдяване на защитниците на Бахмут.

Има обаче геолокализирани кадри, подсказващи, че руснаците вече са прекъснали магистрала Е40 от Славянск до Бахмут и то на 14 февруари, но щом това се е случило още тогава и въпреки това украинците не си тръгват от Бахмут над седмица по-късно означава, че пътят не е жизненоважен за логистиката за защитата на града. А "Рибар" добавя, че в северните покрайнини на града текат боеве при завода "Азот" (за производство на цветни метали) и сравнява ситуацията с боевете при "Азовстал".

(КАРТА) От изток на Бахмут руснаците опитват да пробият през гробищата на града, без успех дотук.

При Авдеевка, Маринка и Угледар няма значими промени. Видеокадри от опит за нощна руска атака при Маринка показват загубата на 2 руски БТР-а. А руски военни блогъри твърдят, че украинците успешно са контраатакували при Весело (6 километра североизточно от Авдеевка) и са си върнали някои позиции там.

The 🇷🇺attack on the positions of the 79th brigade near Marinka with the forces of one tank and 3 IFVs ended for them in the loss of two IFVs. One BMP ran into an anti-tank mine and was finished off with grenade launchers, the second BMP was hit by a Javelin. pic.twitter.com/k8LZ4sDHe1