На карнавал в Лондон: Трима намушкани с нож, ранени полицаи и десетки задържани (ВИДЕО)

90 души са били задържани през първия ден на Карибския карнавал в лондонския квартал Нотинг Хил. Пострадали са 15 полицейски служители, но никой от тях сериозно.

По оценки на полицията в събитието са участвали стотици хиляди души. Сигурността е била осигурена от около 7 000 служители на реда. Според съобщението на лондонската полиция в социалната мрежа "X" някои хора са дошли на събитието, „за да извършват престъпления и да участват в насилие“.

По време на карнавала трима души са намушкани с нож - жена на 32 години и мъже на 24 и 29 години. Животът на жената е в опасност.

