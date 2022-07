На косъм: Мъж се измъкна от огромен пожар в Испания (ВИДЕО)

Видео от инцидента показва как трактор и Анхел Мартин Арджон, който го е управлявал, са погълнати от пламъците и изчезват в дима. Секунди по-късно мъжът успява да излезе от огнената стихияПострадалият е превозен с хеликоптер до университетската болница във Валядолид.

Десетките горски пожари, предизвикани от осемдневната гореща вълна, опустошиха почти 30 000 хектара земя в Испания.

This is the moment a Spanish man had to run for his life, narrowly escaping a raging wildfire that engulfed his excavator as he tried to dig a trench to stop the blaze ⤵️ pic.twitter.com/AwHplEk5LI