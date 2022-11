На първо място Русия, но в натовска екипировка - Рогозин блести (ВИДЕО и СНИМКИ)

Интересното е, че според журналистическия проект "Можем да обясним" Рогозин се снима с военна екипировка, която е по стандарт на НАТО и е само мечта за болшинството в руската армия. А именно Рогозин, особено докато беше в "Роскосмос", говореше за "Сармат" като основно ядрено оръжие на Русия за разправа с тези, които се противопоставят на безумията на режима на Путин.

ОЩЕ: Рогозин заплаши и България с ядрено оръжие

By the way, big patriot Rogozin (aka Sarmat, aka Trampoline chomonya) is filming his combat tiktoks in expensive NATO equipment, the journalists of "We Can Explain" noticed. Mobilized can only dream of such equipment. pic.twitter.com/xiRCxuleuZ