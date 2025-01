Над 50 години затвор за тийнейджърът, убил три момичета в Англия (СНИМКИ)

Британският тийнейджър, който намушка с нож три момиченца по време на урок по танци в Северна Англия през юли, бе осъден на повече от 50 години затвор, предаде Асошиейтед прес. Съдия Джулиън Гус заяви, че 18-годишният Аксел Рудакубана "е искал да се опита да извърши масово убийство на невинни, щастливи малки момичета". Гус поясни, че не може да се наложи доживотна присъда без право на замяна, тъй като по време на нападението Рудакубана не е бил навършил 18 години.

British teen who killed three girls sentenced to 52 years



Last summer, a horrific attack at a children's dance studio in Southport, England, shocked the nation, sparking widespread unrest across the UK.



Axel Rudakubana, 18, pleaded guilty to all charges, including three… pic.twitter.com/4Hvs7nYLK7