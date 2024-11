Побоища заради Палестина и много ранени евреи след мача Аякс - Макаби Тел Авив в Амстердам (ВИДЕО)

Побоища насред Амстердам заради футболен мач. Фенове на най-известния израелски отбор Макаби (Тел Авив) бяха атакувани в холандския град.

Атаките станаха след мача с Аякс в Лига Европа, който Макаби загуби с рагромното 0:5. The Times of Israel съобщава, че маскирани нападатели, някои от които носят палестински знамена и скандират "Свободна Палестина", атакуват евреите. Има данни, че паспортите на някои от нападнатите са били отнети.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi