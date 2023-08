Най-цененият руски военен дрон на парчета: "Лекът" е картечница (ВИДЕО)

Може би най-хваленият руски военен дрон е "Ланцет". "Ланцет" може да изпълнява както разузнавателни, така и атакуващи функции. По време на полет може да се насочва чрез GPS координати или визуално наблюдение. Освен това на последния етап от полета дроновете могат да бъдат коригирани чрез оптико-електронно насочване, както и чрез блока за телевизионно управление. "Ланцет" е разработка на ZALA Aero Group, дъщерно дружество на концерна "Калашников", и наследник на Cuba, артилерийска система с летящо крило: Могат ли "страшните" руски дронове да забавят украинската контраофанзива?

Никой дрон обаче не е неуязвим - както и никой танк, БТР, изтребител, бомбардировач и т.н. А как и дрон "Ланцет" може да бъде успешно обезвреден и как се случва в Украйна - вижте:

Air defense units of the 10th separate mountain assault brigade shot down a ZALA Lancet kamikaze UAV. pic.twitter.com/m4LjU8On9N