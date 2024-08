Най-голямата руска атака с ракети и дронове срещу Украйна: Числата (ВИДЕО)

Днешната руска атака с ракети и дронове, която започна в 7:30 часа сутринта и за която беше издадено предупреждение за тревога малко след 6:00 часа, е най-голямата от началото на войната в Украйна. Това показва официалната сводка на украинските ВВС.

Общо руснаците са изстреляли 127 ракети и 109 дрона клас "Шахед". От тях са свалени 102 ракети и 99 дрона - това е краткото обобщение на украинските ВВС. Интересното е, че два от дроновете са "поели" към Беларус.

Ukrainian military shoot down an enemy aerial target with a machine gun on the border of Zakarpattia and Lviv regions



The head of the Zakarpattia regional military administration, Mykita, says that the target was a Russian Kh-101 cruise missile. pic.twitter.com/YnB96fTgiL