Поне една руска ракета порази Киевската ВЕЦ (ВИДЕО)

Две енергийни съоръжения са повредени в Киевска област след масираната руска атака с ракети и дронове, започнала тази сутрин в Украйна. Това съобщи ръководителят на Киевската военновременна администрация Руслан Кравченко в Телеграм.

Кравченко не уточнява кои са повредените съоръжения, но в социалните мрежи вече има видеокадри, показващи попадение в Киевската ВЕЦ. Тя се намира до град Вишгород, Киевска област. Няма данни да е поразена фатално стената на Киевския язовир, от който въпросната ВЕЦ "черпи гориво" - няма и информация ВЕЦ-ът да е унищожен.

Изглежда обаче поне една от ракетите, изстреляни по ВЕЦ-а, пада в язовира без да причини щети. Няма данни да има структурни поражения по стената на Киевския язовир - пробив в нея може да доведе до бедствие, пред което случилото се с Каховка ще е детска приказка:

Още: Болното същество Путин остава вярно на себе си: Зеленски за една от най-големите ракетни атаки за войната (ВИДЕА)

Russian missile launched towards Ukraine this morning went off target and hit a body of water. pic.twitter.com/WPijLIKSxT