Най-малко 50 ранени при сблъсък на два трамвая в Страсбург (ВИДЕА)

Най-малко 50 души са били сериозно ранени днес при сблъсък на два трамвая близо до гарата в Страсбург, Източна Франция. Според информацията до момента единият от трамваите по погрешка е сменил релсите и се е блъснал в друг спрял трамвай. Пострадалите са в относително тежко състояние, заяви говорител на префектурата. Причините за инцидента все още се разследват.

Пред гарата е отцепен голям район, в който се виждат много линейки.

Видеозапис на свидетел в социалните мрежи показва хаотична сцена с два трамвая, които са сериозно повредени в тунела на гарата. Един от трамваите изглежда е дерайлирал в резултат на удара.

BREAKING: At least 50 wounded after a head-on collision between 2 trams in Strasbourg, France. pic.twitter.com/WwLgRZQjPC

