Нападение с нож в Ротердам, има загинал и тежко ранен (ВИДЕО)

Един човек бе убит, а друг бе тежко ранен при атака с нож в нидерландския пристанищен град Ротердам, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Нападателят е арестуван. Той също е бил ранен и е бил откаран в болница за лечение.

Говорителят на полицията Весел Столе заяви, че полицаите разследват атака с хладно оръжие в близост до моста "Еразъм". Столе каза, че към момента няма информация за възможен мотив и полицията разглежда "всички възможни сценарии".

Нидерландският ежедневник "Телеграф", позовавайки се на очевидци от мястото на атаката, съобщи, че въоръжен с два ножа мъж нападнал хора на случаен принцип, крещейки фразата "Бог е велик" на арабски език. Полицаи на мястото на атаката също са чули, че мъжът е крещял тази фраза.

Самоличността на жертвите и на заподозрения към момента не е ясна и полицията не предостави повече подробности, пише БТА.

