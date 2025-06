Арабските държави масово осъдиха атаката на Иран по база на САЩ в Катар

Арабските държави маково осъдиха иранските ракетни удари по катарската военновъздушна база "Ал Удейд", където са разположени американски части, предаде ДПА. Външното министерство на Саудитска Арабия нарече нападението "грубо нарушение" и добави, че е това е един "напълно неприемлив акт, който не може да се оправдае при никакви обстоятелства". Кралство Саудитска Арабия осъжда атаката с балистични ракети, заявявайки, че това е „флагрантно нарушение на международното право и принципите на добросъседство, и напълно неприемлив акт, който не може да бъде оправдан при никакви обстоятелства“. Саудитска Арабия потвърждава пълната си подкрепа за Катар. Още: Иран стреля по военна база на САЩ, но внимаваше да не уцели. Тръмп отговори (ВИДЕО)

Обединените арабски емирства също осъдиха действията на Иран и призоваха за дипломатическо решение. "Сериозният диалог е единственият начин за преодоляване на сегашните кризи и за запазването на сигурността и стабилността в региона", подчертава саудитското дипломатическо ведомство.

Египет изрази опасения от опасната ескалация в региона и призова за международни и регионални усилия, за да се предотврати излизането на ситуацията от контрол. Йорданското външно министерство заяви, че иранското нападение представлява нарушение на суверенитета на Катар и настоя за подновяване на преговорите. Още: Ирански ракети полетяха срещу Катар и Ирак: Техеран обяви операция срещу военни бази на САЩ (ВИДЕО)

Наред със самия Катар, засегнат от атаката, осъдителна позиция заеха Кувейт, Оман, ОАЕ, Мароко, Йордания, Ливан, Турция, Йемен и Палестинската автономия.

The Republic of Yemen, (Not the Houthis), condemns tonight’s ballistic missile attack by Iran against Al Udeid Air Base in Qatar. pic.twitter.com/9fxlqkoo9M

В края на миналата седмица САЩ нанесоха удари по три ключови обекта, свързани с иранската ядрена програма. Този ход, който Вашингтон предприе в подкрепа на Израел, предизвика ответни удари от страна на Ислямската република.

The Kingdom of Saudi Arabia condemns the ballistic missile attack tonight by Iran against Al Udeid Air Base in Qatar, stating that it is a “flagrant violation of international law and the principles of good neighborliness, and an entirely unacceptable act that cannot be justified… pic.twitter.com/vCzMlRs72N