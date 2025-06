НАТО потвърди поканата към Украйна за срещата на върха в Хага: Ще отиде ли Зеленски?

Украйна е поканена на срещата на върха на НАТО в Хага този месец, заяви на 4 юни генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Събитието в Нидерландия ще се проведе на 24 и 25 юни. Преди няколко дни украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е получила покана, но не уточни кой точно ще представлява Украйна. Каза само, че министърът на външните работи Андрий Сибиха ще говори със своите колеги "за инфраструктурата".

"Поканих Украйна на срещата на върха. Във възможно най-кратък срок ще представим програмата с повече подробности", заяви Рюте пред репортери преди среща с министрите на отбраната в Брюксел, цитиран от Reuters. Той не уточни дали това означава, че президентът на Украйна ще присъства.

"Що се отнася до отношенията между Украйна и НАТО, ще проведем днес - и това е много важно - среща на ниво министри на отбраната в Контактната група по въпросите на украинската отбрана (формат "Рамщайн, бел. ред.). Утре ще има Съвет Украйна-НАТО и ще продължим да провеждаме тези срещи и да осигуряваме максимална координация на действията си", допълни Марк Рюте.

