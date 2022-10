НАТО започва ядрени учения с американски бомбардировачи, Русия отвръща

Както и през предходните години, така и на тазгодишното учение ще участват американски бомбардировачи B-52, които ще летят от военновъздушна база в Северна Дакота.

Иначе "Steadfast Noon" се организира всяка година от различен съюзник от НАТО. Новата стратегическа концепция на Алианса, приета от съюзническите лидери на срещата на върха в Мадрид през юни, изяснява, че "основната цел на ядрения капацитет на НАТО е да запази мира и да възпре агресията":

"Това учение помага да се гарантира, че ядрената възпираща сила на алианса остава сигурна, защитена и ефективна. Докато съществуват ядрени оръжия, НАТО ще остане ядрен съюз, защото целта ни е по-безопасен свят за всички. Ние се стремим да създадем среда за сигурност в свят без ядрени оръжия", заяви говорителят на НАТО Оана Лунджеску.

Във вторник ръководителят на НАТО Йенс Столтенберг даде да се разбере, че алиансът ще продължи с ученията си въпреки напрегнатата международна ситуация.

Отменянето на ученията заради войната в Украйна би изпратило "много погрешен сигнал", заяви той пред репортери, като заяви, че военната сила на НАТО е най-добрият начин да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението.

Ядрените учения, които не включват бомби с жива сила, се провеждат на фона на повишеното напрежение, след като Русия многократно заплаши с ядрени удари в Украйна след големите военни неуспехи на бойното поле там.

"Steadfast Noon" вероятно ще съвпадне със собствените годишни ядрени учения на Москва, наречени "Grom", които обикновено се провеждат в края на октомври и в които Русия тества своите бомбардировачи, подводници и ракети, способни да носят ядрени оръжия.

НАТО подчертава, че сегашните учения нямат общо с руските ядрени учения.

"За първи път след Карибската криза ние сме изправени пред пряка заплаха от ядрен удар, която остава, докато всичко върви както е сега", каза Байдън на среща на демократите в Ню Йорк.

