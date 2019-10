Наводнения в Испания, има жертви. Проблеми и във Франция (ВИДЕО)

Heavy rain, thunderstorms and locally damaging winds have affected parts of NE Spain, the Balearics and southern France in the last 24 hours. These pictures show the dangerous flooding near Barcelona and Tarragona. pic.twitter.com/mCCB51obl2 — BBC Weather (@bbcweather) October 23, 2019

The rain in Spain is most definitely not on the plain - this is Menorca and Ibiza. More bad weather forecast today. pic.twitter.com/q99DHM4vbu — BBC Weather (@bbcweather) October 23, 2019

Trains cancelled and roads closed as flooding hits southern France https://t.co/Sl9a6ToXky — The Local France (@TheLocalFrance) October 23, 2019

Трима загинаха заради проливните дъждове в Испания Трима души са загинали в резултат на проливните дъждове в Испания, които предизвикаха наводнения в южната част на страната, съобщи "Reu... Прочети повече

Flash floods and torrential rain sweep Europe. Is it safe for travellers heading to Spain, France or Italy? https://t.co/wXr9bYULDI — Daily Express (@Daily_Express) October 23, 2019

Тялото на мъж е намерено късно във вторник на плаж в град Калдес д'Естрак на около 40 километра северно от Барселона, съобщава регионалната полиция в Twitter. Пожарникарите обявиха, че търсят двама души - майка и син - чийто дом тип сглобяемо жилище е було отнесено от придошлата вода във Вилаверд. Селцето се намира на около 30 км от пристанището на Тарагона.Близо 25 000 души са без ток заради обилните валежи през последната нощ в североизточния регион на Каталуния. Над 40 пътища са затворени заради наводнения и активизирали се свлачища, предупреждават властите.Метеоролозите предупреждават, че инцидентни наводнения и обилни валежи има и ще продължат и в южна Франция. Службите предупреждават за екстремно и опасно време и в Италия. "Не пътувайте до Южна Европа", призоваха метеоролозите.Във Франция най-силно са засегнати регионите Од, Източни Пиренеи и Еро. Бурите са причинили затваряне на пътища в областите, изкоренени дървета и откъснати покриви. Влаковете между Тулуза, Монпелие и Перпинян са спрени до 18:00 местно време. Във вторник следобед 150 души бяха евакуирани от къмпинг Le Pavillion в Сигеан (Од). Екстремното време ще се премести в Прованс и Лазурния бряг, предупреждават метеоролозите. Оранжев код за опасни валежи, вятър и внезапни наводнения са обявени в 10 департамента в страната.Италия вече изпитва опустошения, наводнения и свлачища в Ломбардия, Пиемонт и Лигурия.