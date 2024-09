Наводненията в Румъния взеха жертви, села по Дунав са под вода (ВИДЕО)

Четирима души са загинали в Румъния в резултат на наводненията, причинени от проливните дъждове.

След издирвателни операции в област Галац бяха открити четири тела, се казва в изявление на службите за спешна помощ, цитирано от БГНЕС. Десетки хора в 19 населени места из цялата страна са били спасени.

Видеозапис, направен от службите за спешна помощ, показва десетки къщи под вода в села на брега на река Дунав.

🚨🇷🇴 | FLOOD DISASTER IN #ROMANIA#Vaslui #românia #CycloneBoris



- Casualties: 5 dead in Galati

- Affected areas: #Galaţi, Vaslui, Epureni (Vaslui County), Western Moldavia

- Situation: Severe #flooding caused by Cyclone Boris

- Damage: Multiple localities affected, flooding… pic.twitter.com/m9vhAqDyMp