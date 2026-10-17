Можеш да бъдеш убит от дрон или ракета, ако идеш до магазина: Стратегията на Путин за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Армията на руския диктатор Владимир Путин съвсем явно и изглежда по негова заповед бомбардира систематично по-големи търговски центрове в Украйна – големи магазини, докато хора пазаруват, както и различни предприятия. Само през вчерашния 15 октомври имаше няколко такива случая.

Първият беше в Суми – украинската спешна служба съобщи на официалната си страница във Facebook, че при атака с руски дронове е ударен търговски център и са ранени трима души:

Вторият беше в Ровно – там беше уцелена и жилищна сграда, а общо 7 души са били ранени, за щастие не тежко, обобщи военновременният ръководител на областта Олександър Ковал в официалния си канал в Телеграм, след като руснаците уцелиха директно сграда на търговската верига "Епицентър", щети има и по складова база на друга верига - "Демакс". При удар на руски дрон в жилищна сграда в Ровно е бил ранен 1 човек. А Happy Mall в Ровно е затворил за деня заради опасността от атаки:

Третият удар е бил във Волин, в град Ковел – уцелен е склад, загинал е 1 човек и са ранени 8, а украинската спешна служба посочва, че са пратени специални спасителни екипи за радиационна, химическа и биологична защита. Те са установили, че има теч на амоняк и са предприели своевременно мерки за обезвреждането му. Превишаване на максимално допустимата концентрация на амоняк извън съоръжението не е регистрирана. Работата на екипите е била прекъсвана неколкократно, защото е имало опасност да бъдат ударени от руски дронове при повторни опити за атака. "В Ковел беше ударен митнически терминал, което предизвика пожар и повреди на камиони", твърди Z-каналът "Два майора":

В Харков руски дронове раниха четирима души на територията на гражданско предприятие в Немишлянски район. Вследствие на удара по производствено-складовата сграда са настъпили разрушения и е възникнал пожар, уточнява украинската спешна служба. Изгорели са конструктивни елементи на покрива. Преди това - малък пазар във втория най-голям град в Украйна беше поразен от руски въздушен удар, загинаха двама души. А снощи украинската спешна служба съобщи, че ракета е уцелила склад в Немишлянски район, отделно руски въздушен обстрел е уцелил и жилищни сгради, избухнали са 4 пожара - ранени са 15 души, включително 3 деца. Всичко това обаче са само част от последствията на руските въздушни удари – четирима души бяха ранени във Виница, още един – в Николаев, като има и още, и още данни по места в Украйна за резултата от атаки с руски дронове, те излизат непрекъснато и информацията постоянно се променя.

Между 7:00 и 19:00 на 16 октомври, според официални данни на украинските ВВС, Русия е атакувала Украйна с 315 далекобойни дрона, включително 78 с реактивни двигатели и 15 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т". Свалени са 253 безпилотни летателни апарата, включително 49 реактивни и 9 "Бандерол"/"Дан-Т".

Horrifying footage from Kharkiv, where Russian forces struck a small market, killing two people Another victim is in critical condition in intensive care. Doctors are fighting to save their life. An additional 13 people were injured in the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Съответно, тази нощ руски въздушен удар уби 64-годишен шофьор на линейка, а 12 души, включително бебе и 11-годишно момиче, са били ранени в Херсон, съобщава местната военновременна администрация. Момичето е получило взривна и затворена черепно-мозъчна травма, акубаротична травма и контузия на тила - състоянието му се оценява като средно тежко. 28-годишна жена, 37-годишен мъж и едномесечното им дете също са с черепно-мозъчни травми. Парамедик също е ранен - и то при втори удар, нанесен за да убие дошли да помагат спасители, според Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация на Херсон.

В Запорожка област Русия нанесе масиран удар с балистични и крилати ракети - според украинския мониторингов канал "Труха" само за 20 минути по Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски, и по Запорожие са изстреляни поне 24 крилати ракети. Военновременният ръководител на Запорожка област Олександър Ганжа информира в официалния си канал в Телеграм, че в Кривой Рог е атакувано промишлено предприятие, без да уточнява кое е то. Z-каналът "Два майора" твърди, че Житомир е без ток, защото руски дронове "Геран" са поразили важна ел. подстанция. Украинският държавен енергиен оператор "Укренерго" съобщи, че руски въздушни удари по енергийната инфраструктура са причинили прекъсвания на тока в Киевска, Волинска (там поне 270 000 домакинства са останали без електричество според военновременния ръководител Роман Романюк), Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Харковска (кметът на Харков Игор Терехов съобщи за 280 000 домакинства без ток), Сумска и Черниговска области.

Украинските ВВС обобщиха, че през нощта руснаците са изстреляли 332 далекобойни дрона, 31 от които с реактивни двигатели, неуточнен брой балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, също неуточнен брой ракети Х-22/32 и 4 крилати ракети с морско базиране "Калибър". Всичките "Калибър" са свалени, както и 289 дрона, 23 от които с реактивни двигатели. На 22 места в Украйна са регистрирани удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира какво става: "Руснаците извършиха една от най-големите си атаки срещу енергийния сектор на Украйна – над 15 критични съоръжения за производство и пренос на ток в различни региони на Украйна бяха цел на руските ракети и дронове. Най-трудната ситуация е в Луцк, Ровно, Житомир, Виница, Шепетовка, Славута и Нетишин. Енергийни съоръжения в Харков, Киев, Днепър и други региони също бяха засегнати. Руснаците увеличиха мащаба на антиенергийната си операция и се опитват да разтегнат нашите резерви и възможности за ремонт, доколкото е възможно.

Важно е нашите европейски партньори вече да са подготвили нови пакети за подкрепа на Украйна. Благодарен съм им за това. И е важно всички в Америка също да видят какво всъщност се случва. В момент, когато руснаците извършиха такава мащабна атака срещу енергийния ни сектор, за съжаление в Америка беше взето решение напълно да се пренебрегне Законът на Линдзи Греъм, който трябваше да наложи наистина ефективен натиск върху Русия да сложи край на тази война. Този закон можеше да помогне изключително много – и все още може! Но той трябва действително да работи и всеки глас в негова подкрепа е важен.

Русия се опитва да предизвика спиране на тока в Украйна – точно преди зимата. Русия се опитва да остави милиони наши хора без електричество и отопление. Необходим е натиск, за да се спре това. Забрана на санкциите на САЩ, облекчаване на натиска върху агресора, финансови награди за Путин – всичко това само го насърчава да продължава да атакува. Не трябва да отстъпваме. Трябва да продължим да се опитваме да сложим край на войната. За да й сложим край, не да даваме на Путин всички основания да я продължава безкрайно. Благодаря на всички, които наистина се борят за мир и помагат на Украйна!":

Междувременно, Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU) потвърди, че най-малко 328 цивилни са били убити и други 2105 са били ранени през септември – защото Путинова Русия усили атаките си срещу граждански обекти. "Общият брой на смъртните случаи и ранените е с 85% по-висок, отколкото през септември 2025 г. (249 смъртни случая и 1068 ранени). Само в Киев са регистрирани цивилни жертви в 22 от 30-те дни на месеца – повече от всеки друг месец от началото на пълномащабната руска инвазия", заяви мисията. Общо ООН е потвърдила 73 451 цивилни жертви от началото на пълномащабната война (17 605 убити и 55 846 ранени). Сред тях 2873 са деца (823 загинали и 2050 ранени).

Путин иска да унищожи Украйна: В Германия се намира кой да му помага

При гостуването си на поредния Европейски съвет, украинският президент Володимир Зеленски каза от просто по-просто: "Путин иска да ни унищожи. Той не уважава нашия суверенитет и териториална цялост. Той наистина мисли, че ние не сме държава, не сме нация. Наистина ли мислите, че иска само част от нашата държава? Разбира се, че не" - ОЩЕ: По-малко трудно е да се оправяш с Путин

Zelensky: Putin wants to destroy Ukraine, not just seize Donbas The Ukrainian president recalled that Russia’s full-scale invasion in 2022 began with an attempt to capture Kyiv. According to Zelensky, if Ukraine is defeated, up to 20 million Ukrainians could be forced to flee to Europe. He added that Putin does not recognize Ukraine’s sovereignty or its right to exist. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Точно заради това, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е оправдано Украйна да удря по руските рафинерии – защото Владимир Путин не разбира от друг език. Но съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Хрупала защитава обратната гледна точка, а АзГ в момента е номер едно в социологическите проучвания в Германия. Хрупала казва следното: Путин изрично каза, че няма да напада НАТО по никакъв начин. Само че нека припомним, че Путин казваше същото и за Украйна точно преди да я нападне, при това целият му политически антураж го говореше: който не вярва, да потърси новините от януари-февруари 2022 година. Хрупала счита и, че не може който и да е да бъде определян за враг на Германия – защото в крайна сметка винаги сядаш на масата за преговори с някой, който си считал за враг. Той даде пример с Афганистан – германците сега преговаряли с талибаните. Какво точно значи това, той не уточни – ОЩЕ: Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

German AfD co-leader Tino Chrupalla on Russia: There are clear statements from Vladimir Putin, who has explicitly said that he has no intention of attacking NATO in any way. https://t.co/YwIbj1XcOY — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

German AfD co-leader Tino Chrupalla: We should not allow countries to be portrayed as enemies: today the enemy is Russia, tomorrow it is China. Afghanistan was once our enemy, and now the German government is negotiating with the Taliban. Eventually, you will have to sit down at the table with those you call enemies today. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

В подобен тон говори и бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, за когото полският външен министър Радослав Сикорски каза, че е бил на заплата при Путин. Шрьодер счита, че не е възможно и не е разумно от историческа гледна точка да опитваш да превръщаш Русия в единствена загубила страна – Русия трябвало да е част от Европа. "Трябва да укротим тона и реториката. Ако искаш преговори, не може да започваш с разбирането, че са безполезни", каза още той. Това е директна препратка към сегашния германски външен министър Йохан Вадефул и срещата му в Ню Йорк с руския му колега Сергей Лавров преди около половин месец, след която за пореден път Лавров публично даде да се разбере, че Путинова Русия няма да се задоволи с преговори за мир без Украйна да ѝ се е предала. Според Шрьодер, пак от историческа гледна точка републиканците (разбирай Тръмп) по-лесно стигали до мир в конфликти на международната сцена от демократите. Защо – според бившия германски канцлер демократите имат идеологическа фиксация спрямо Русия. Той обаче (беш)е на заплата от Русия – в "Северен поток" и в "Роснефт" - ОЩЕ:

Former German Chancellor Gerhard Schröder: I am convinced that, given the historical conflicts that have existed, it will not be possible — and perhaps it would not even be sensible to try — to make Russia the sole loser. That will not succeed, and it could lead to conditions within Europe, and Russia must be counted as part of Europe here, that would be bad for everyone. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Former German Chancellor Gerhard Schröder: I would say we should tone down the rhetoric. If you want negotiations, you cannot start from the assumption that they are useless. https://t.co/iH6biWhkJe — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Former German Chancellor Gerhard Schröder: I believe that Republicans traditionally have an easier time taking such a step — achieving a negotiated peace — than Democrats. Democrats are more ideologically fixated against Russia, and also against China, than Republicans. https://t.co/x2ZNB6t3yU — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Друг бивш канцлер на Германия – Ангела Меркел, защити сегашния канцлер Фридрих Мерц. Тя заяви, че Мерц управлява в много трудно време – не само при наличието на имперските амбиции на Путин, заради които пета година в Украйна гори пълномащабна война, но и заради американския президент Доналд Тръмп, който постоянно създава проблеми, не само на Германия и Европа:

Germany's Merkel on Chancellor Merz: We are two completely different characters. He is governing the country in a difficult time. He not only has President Putin, who is behaving very aggressively, but also an American president who is causing us many problems. https://t.co/sjr3Koxm6z — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

И на целия този фон, Тръмп се сблъска с въпроса: Искате Зеленски да си ходи. Забравихте ли, че Путин започна войната? Той отговори: "Знам детайлите и в някакъв момент ще ги обявя. Не ме интересува нищо друго, освен едно – тази война да свърши“ - ОЩЕ: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

Q: You want Zelensky out. Have you forgotten that Putin started the war? Trump: I know the details, okay? And at some point, I'll release the details. https://t.co/AAlhlrMt8Q — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Детайли има за сделката за руския дизел, която Тръмп направи. ВИДЕО: Вицепремиерът на Руската федерация Александър Новак заяви, че производственият капацитет на руските рафинерии за дизелово гориво е два пъти по-висок от търсенето. Според него, дори въпреки ремонтите, капацитетът е достатъчен, за да осигури износа. На първия етап се планира 500 000 тона гориво да бъдат изпратени на световния пазар. Решението влезе в сила на 10 октомври. Преди това имаше забрана за износ на дизелово гориво поради недостиг на гориво след украински атаки срещу руски петролни рафинерии. Само че Новак обяви, че износ на дизел ще има след 2-3 седмици, докато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че износ вече има. Въпросът е кой за какво говори – Новак говори за американския пазар, а Песков – за „световните пазари“, но руският дизел нямало напълно да стабилизира тези пазари, макар че щял да има стабилизиращ ефект:

😁 The Kremlin's talking heads once again can't agree on what's happening with Russian diesel Peskov claims that the fuel has already started reaching global markets. At the same time, Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak said that the first shipments of Russian diesel to the US would only be possible in two to three weeks: contracts still need to be signed and ships chartered. So is the diesel already flowing, or is it still just about to? — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Френският президент Еманюел Макрон стана поредният западен политик, който заяви, че сделката не е добра за никого. "Създава недоверие - мисля, че е неподходяща и неефективна". И Макрон, и полският премиер Доналд Туск казаха, че Европа никога не е била толкова обединена в подкрепа на Украйна, като Туск заяви, че дори държави в ЕС, които показвали колебания спрямо Путин, сега добре разбирали, че следващите няколко месеца ще са решаващи не само за бъдещето на Украйна, но за цяла Европа:

French President Macron on the Russian diesel deal: Above all, I think the decision that was taken is good for nobody. It sends a negative signal and creates division or doubt. I don't think it is very useful. It creates mistrust. We need to bring down diesel, gasoline and gas prices. But this is not what will bring them down effectively. It is not the right response. I think it is inappropriate and ineffective. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

French President Macron on Ukraine: The message from Europeans is clear: We will not abandon Ukraine and the Ukrainians. This is a war of resistance against Russia's war of aggression. At a time when there have been ambiguities or certain failures, Europe's role is to stand firm, because Europe's security and the defense of international principles are at stake. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Polish PM Donald Tusk: There has never been such a unified position among practically all EU countries. Even those who are less pro-Ukrainian, who sometimes show signs of weakness toward Putin, had no doubts that the next several months will be crucial, perhaps not only for the history and future of Ukraine, but for the whole of Europe. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 16 октомври е имало цели 238 бойни сблъсъка спрямо 304 на 15 октомври. Руснаците са хвърлили 261 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 10 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2699 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7433 FPV дрона, което е с около 380 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

30 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последните 24 часа в Покровското направление, където основната руска цел сега е Добропиля. Руският генщаб обяви града за превзет, което веднага беше оспорено от Z-канали, както и от украинците. 18 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, която уж беше превзета от руснаците още в началото на есента, а и досега там си текат боеве. 13 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе и западно от това населено място, в Запорожка област. В пограничните райони на Украйна от север също е отчетена голяма руска активност – 25 руски пехотни атаки в Харковска област, източно и южно от Вовчанск, и още 12 в пограничния район на Суми и Курска област.

Снощи Путин пак облече военна униформа и се появи на заседание на руския генщаб, от което бяха излъчени кадри. На това заседание началникът на генщаба генерал Валерий Герасимов заяви, че производството на стомана в Украйна е напълно унищожено от руските ракети и дронове, каза и че работата на основните украински пристанища в Черно море е спряна. За фронта обаче се чуха куп небивалици, като дори Z-каналът "Рибар" в своя дневен обзор предупреди, че сега се чакат "обективни кадри за проверка" - т.е. геолокализирани видеокадри, които да докажат, че действително на изток от град Вовчанск в Харковска област руската армия е обградила 2000 украински войници на площ от над 460 кв. километра. Няма украински източник, който да не казва, че това е тотална лъжа. Няма и никакви видеокадри за потвърждение на руските твърдения, които излизат периодично от няколко седмици насам. "Според началника на Генералния щаб Герасимов, боевете за покрайнините на Дружковка са започнали и Олексиево-Дружковка е освободена. Съобщено е и за настъпление към покрайнините на Краматорск - поради липсата на каквото и да е потвърждение обаче, подобни мащабни пробиви са малко вероятни в настоящите условия и изглеждат, меко казано, съмнителни. На западния фланг, според Валерий Герасимов, подразделения на руските въоръжени сили са достигнали линия на 5 километра от град Запорожие и са превзели Малокатериновка. Как е постигнато това, докато боевете в Степногорск и околността продължават, остава загадка“, пише още "Рибар".

Putin was dressed in military uniform and made to listen to Gerasimov’s briefing The head of Russia’s General Staff said Russian forces had begun launching massive strikes on Ukraine’s energy infrastructure. Gerasimov reported to Putin that steel production in Ukraine had been halted and operations at the country’s main Black Sea ports had been suspended. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) казва, че всички твърдения на руския генщаб са минимум силно преувеличени: Путин твърди, че руските сили са завзели около 6500 квадратни километра територия и 310 населени места от началото на 2026 г. и добави, че "уверено напредват". Герасимов каза на Путин, че руските сили са завзели над 1800 квадратни километра територия и 92 населени места от 1 септември 2026 г. насам. ISW е анализирал геолокализирани кадри, според които руснаците са завзели около 100 квадратни километра и 69 населени места от 1 януари 2026 г. насам и са отстъпили от 122 завзети преди това квадратни километра от 1 септември 2026 г. Насам. Специално за Донецка област от септември насам руснаците са загубили почти 200 квадратни километра – те компенсират с малък напредък на други места на фронта – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Докато ловят мигранти в Санкт Петербург за войници, генералите на Путин го лъжат: Превзехме Добропиля (ВИДЕО)

ISW обръща внимание и на данни, че в 5 бази в Русия има усилена дейност за поне частично възстановяване на бронирана техника – танкове и БТР-и.