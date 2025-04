Не е за вярване: Руските "Шахед" оставиха Украйна намира за ден (ВИДЕО)

Нито един руски ударен дрон не е бил изстрелян по Украйна през последните 24 часа. Това показва официалната сводка на украинските ВВС за денонощието на 31 март, която буквално се състои от три реда. Все пак Русия не е прекратила изцяло въздушните си атаки - украинските ВВС са свалили 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69, изстреляни от самолети от руската тактическа авиация в Запорожско направление. Въпросните 2 ракети са били единствените изстреляни.

Руското военно министерство съобщава за само 3 свалени украински дрона над Брянска област. В последните 2-3 дни съобщенията са идентични - едноцифрено число свалени украински дронове всяка нощ и никакви особени данни за поражения.

На този фон, още един експерт в Украйна коментира, че до края на годината Русия ще е способна да изстрелва по 500 ударни дрона клас "Шахед" едновременно по цели в Украйна. Разбира се, това зависи от много фактори, включително площадки за изстрелване и специалисти, но те не са непреодолима пречка. За това вече предупреди Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) - Още: ГУР: Русия готви нова стратегия с дронове, за да подчини Украйна (ВИДЕО)

Russia could launch up to 500 Shaheds at once by late 2025, warns aviation expert Bohdan Dolintse. At least three production lines are already operational, with alternative sites emerging to boost output by year’s end. pic.twitter.com/OtN0EV0IOf