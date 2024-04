В голямата си публикация Прокопенко проследява как „Азов“ бива ограничен – всичко тръгва от законово предложение на конгресмена-демократ Джон Кониърс-младши от 2015 година. 2 години след това вече "Азов" минава в рамките на т.нар. закон "Лийхи", според който САЩ не трябва да дават военна помощ зад граница на никоя част от сили за сигурност за чужда държава, ако американският държавен секретар разполага с достоверна информация, че такава част извършва груби нарушения на човешките права. Съответно, трябва да има достоверни доказателства за това, не просто медийни и информационни публикации.

"Азов" отдавна не е "батальон" от доброволци, а редовна част от украинската армия, припомня Прокопенко – и то разширена. Сега 12-та бригада "Азов" е формирование в рамките на Националната гвардия на Украйна и то специализирано. В момента "Азов" се бие с руснаците в Лиманското направление, най-вече при Серебрянското горско стопанство: Сателитите показват: Болезнени загуби за Русия след украински удари (ВИДЕО)

"За съжаление, "Азов" се превърна не само в първото подразделение в украинската армия, което внедрява западните военни стандарти, но и в една от първите и главни цели на руската пропаганда. От началото на руско-украинската война през 2014 г. Кремъл обвинява "Азов" в "неонацизъм" и се стреми да го унищожи. През 2022 г. руснаците искаха да "денацифицират" цяла Украйна, етикетирайки цялата нация като "нацисти". Преди 10 години никой не помогна на Азов да устои на влиянието на многомилиардната пропагандна машина на Кремъл. Днес цялата страна е в същото положение. Няма никакви доказателства или потвърждение на обвиненията, че руската пропаганда се разпространява за "Азов" вече 10 години. Ако имаше, делегации от азовски бойци нямаше да бъдат приемани нито в САЩ, нито в европейските страни, нито в Израел. Членовете на Азов нямаше да провеждат срещи с представители на Конгреса на САЩ и правозащитни организации. Нямаше да говорят нито в ООН, нито в Съвета на Европа, нито в най-добрите западни университети. Те нямаше да дават интервюта за водещи световни медии и нямаше да участват в панелни дискусии на големи военни конференции. Това е абсурдът на ситуацията: "Азов" е посрещнат на най-високо ниво в целия западен свят, но все още не му дават оръжие", заключва Прокопенко. (ВИДЕО, 18+ от участие на "Азов" на специализирано събитие в Естония)

Той казва и, че "Азов" се е превърнал в едно от най-добрите и боеспособни украински подразделения и без западна военна техника, но настоява за следното – колко още доказателства трябват какво е "Азов", докато западните политици спрат да вярват на руската пропаганда?

