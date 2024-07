Недоволство: В Русия протестират срещу спиранията на тока, кмет предложи да му сложат белезници (ВИДЕО)

В Краснодар недоволни руски граждани излязоха на митинг заради липсата на ток.

Токът спря за стотици хиляди в Южна Русия

Жителите на няколко квартала спряха движението по улиците. Те скандират: "Искаме светлина!" и молят властите да обърнат внимание на това, че вече няколко денонощия остават без електричество. На мястото е пристигнала полиция.

In the Russian city of Krasnodar, people have begun blocking roads because of a power outage



They complain that they have been without light and water for over a day. pic.twitter.com/NW752pBW7i