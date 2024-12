Недоволството в Сърбия не спира: Хиляди на протест срещу правителството (ВИДЕО)

Пореден протест срещу управляващите се проведе в Белград. Той беше свикан от студентски организации и подкрепен от ученици. Хората обвиняват президента Александър Вучич и правителството за трагедията в Нови Сад. През последните години гарата е била ремонтирана два пъти чрез спорни проекти. По-малки демонстрации се проведоха в Ниш и Крагуевац. Протестът в Белград започна с 15-минутно мълчание в памет на жертвите на гарата в Нови Сад, след което се чуха викове „По ръцете ви има кръв!“.

"В протеста в неделя са участвали между 100 и 102 000 души", обяви независимият институт "Архив за публични прояви", информират сръбските медии.

ОЩЕ: Студенти блокираха над 20 факултета в Белград

Протестът е част от по-широко движение, което настоява за търсене на отговорност от виновните за срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 15 души.

Заради протестите в повечето университети не се провеждат занятия от седмици.

On the left - Serbia today. On the right - Georgia for the 25th day in a row. Serbs, too, are taking to the streets against the Kremlin-backed regime. We are not the only ones being attacked by such regimes, and we are not the only ones resisting. 1/3 pic.twitter.com/e1qzsdq8D9