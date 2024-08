Необичаен инцидент наложи евакуация на Айлефовата кула часове преди церемонията по закриване на Олимпийските игри (ВИДЕО)

Френските власти евакуираха Айфеловата кула, след като мъж бе забелязан да се катери по историческата забележителност часове преди началото на церемонията по закриване на Олимпийските игри в Париж.

Мъжът, който е бил гол до кръста, е бил забелязан да се катери по високата 330 метра кула днес следобед, предава "Асошиетед пресс". Не е ясно откъде е започнал изкачването си, но бил забелязан малко над олимпийските пръстени, монтирани на второто ниво на паметника, точно над първата площадка за наблюдение.

Айфеловата кула имаше централна роля в церемонията по откриването на игрите и Селин Дион пя от една от площадките ѝ за наблюдение. Не се предвижда кулата да стане част от церемонията по закриване на игрите, която се очаква да започне на "Стад дьо Франс" в района на Сен Дени около 21:00 часа местно време.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV