Неразрешен протест в Букурещ: Сблъсъци с полицията и сълзотворен газ за привърженици на Джорджеску (ВИДЕА)

Стотици румънци излязоха днес на улицата на протест в рамките на бойкота на големите търговски вериги по призив на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, съобщи БТА. Демонстрацията започна на площад „Виктория“ пред сградата на правителството, където протестиращите скандираха „свобода“ и „върнете ни втория тур“ (на президентските избори, който беше отменен от Конституционния съд - бел. ред.). След като дойде новината за оставката на президента Клаус Йоханис, демонстрантите станаха агресивни и влязоха в сблъсък с жандармеристите, които бяха принудени да използват сълзотворен газ, посочва телевизия Диджи 24.

Агенция Аджерпрес уточнява, че протестът на привържениците на Калин Джорджеску на площада пред сградата на правителството не е бил разрешен от местните власти. Жандармеристите се видяха принудени са използват сълзотворен газ, след като протестиращите атакуваха загражденията и хвърляха димки и „пиратки“ по силите на реда, съобщи пресслужбата на жандармерията на Букурещ, цитирана от Аджерпрес. В съобщението се допълва, че на демонстрацията е имало хора, които са призовавали за насилие срещу органите на реда.

Идентифицирани са шестима души, които са нарушавали обществения ред и ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, съобщава още Аджерпрес, като се позовава на жандармерията.

🇷🇴🇺🇦 A Ukrainian "refugee" attacks Georgescu supporters in Bucharest, Romania, protesters stop him, after which he is arrested by the police pic.twitter.com/xuMrowX0VJ