Никой не иска да доближи Орбан на Европейския съвет (ВИДЕО)

На Европейския съвет, който се проведе в рамките на 2 дни (26 и 27 октомври), никой от другите евролидери не пожела да се снима за спомен с Орбан - традиционен жест за събирания на първите мъже и жени в Европа. Нещо повече - никой не го и доближи, дори българският премиер Николай Денков е с гръб към него.

Дали на Орбан му е приятно - всеки може да прецени по физиономията му:

Orban was a bit sad that no one wanted to take a photo with him at the Euro Summit pic.twitter.com/QCr7xkIgDA