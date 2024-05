Няколко хиляди парашутисти на НАТО с десант в Румъния (СНИМКА)

Десантът беше част от учение, кето е ясна демонстрация на решимостта и капацитета на Алианса да приложи и изпълни възпирането и отбраната в евроатлантическата зона.

В учението се включиха седем съюзници от НАТО. То е ръководено от САЩ и демонстрира колективните способности на членовете на Алианса да реагират бързо на атака срещу съюзник.

Several thousand Allied paratroopers conducted airdrops from Romanian skies 🪂



7 NATO Allies took part in the US-led exercise, which demonstrated NATO members’ collective capabilities to swiftly respond to an attack on an Ally#SteadfastDefender24



🔗 https://t.co/RUgunKQQfG pic.twitter.com/jZtafeUraC