Няколко пилоти на British Airways починали за седмица - авиокомпанията не вижда връзка с ваксината срещу COVID-19

Снимката на четирите съболезнователни рамкирани снимки на пилотите, беше публикувана в Twitter и показана от Ройтерс.

I believe it was actually FOUR young pilots who died due to the Maxine pic.twitter.com/LkahSVOTkN

Запис на неидентифициран мъж, с версия за смъртта, се разпространява в социалните медии.

„Първите две момчета бяха на четиридесет и петдесет години, този човек е по средата на тридесетте години, напълно здрав и без заболявания. Той получава втората си доза и умира в рамките на дни, точно както първите двама.

„Поради това BA сега водят кризисни преговори с правителството дали да разрешат на ваксинираните пилоти да летят. Проблемът с това е, че около 80%, според моя приятел в BA, са инжектирани. "

В Instagram и Facebook съдържанието е маркирано като фалшива информация, а в Twitter записът е изтрит.

От компанията отричат да са водили подобни кризисни преговори, но признават за смъртта на пилотите.

Sadly four members of our pilot community passed away recently. Our thoughts are with their family and friends. However, there is no truth whatsoever in the claims on social media speculating that the four deaths are linked. Julie