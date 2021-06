Пандемията от коронавирус и "новата нормалност" - туризъм само за богатите*

"Най-често срещаният израз на сайта на Световния Икономически Форум (WEF) е „новата нормалност”. Следя внимателно всички статии и видеа там, слушам интервюта на световни политически лидери и мултимилиардери, и отвсякъде ми се набива едно и също: „Това е новата нормалност”; „Ковид кризата е шанс за големия рестарт”, „Никога няма да се върнем към старата реалност”, „Трябва да се адаптираме към новото нормално”.

И ми става мъчно за мен самата, за моите близки и за всички, които бързаме да се ваксинираме, за да можем „пак да живеем както преди”. Доколкото разбирам, това няма да се случи. Или поне никога няма да е такова, каквото беше, пише Ирини Зикидис в социалната мрежа Фейсбук.

"В началото на ковид кризата един израелски анализатор каза нещо от сорта „Ако не беше коронавирусът, онези, които са отговорни за идващата икономическа криза, щяха да го измислят. Той просто им дойде дюшеш, и те удобно се скриха зад него, като му прехвърлиха собствената си вина”.

Аз не знам дали коронавирусът е изкуствено или естествено създаден, нито пък, ако е изкуствен - кой го е създал, нито дали е пуснат умишлено или случайно. Не съм учен, не съм медик, нямам достъп до секретна информация. Знам, че когато Тръмп каза, че вирусът е изкуствен, цялата либерална мейнстрийм медия го оплю, доктор Фаучи скочи да доказва, че това е нечувана глупост, а Фейсбук блокираше всеки коментиращ „конспиративната теория за изкуствения произход на вируса”. Знам, че една година по-късно, Байдън вече говори за „лабораторния произход на вируса”, медиите му пригласят, а доктор Фаучи си е сменил мнението. Четох, че огромна част от учените, включително няколко Нобелови лауреати, са се обединили около идеята, че има лабораторна намеса.

Единственото, което мога да направя е да чета, да събирам информация и да се опитвам да разсъждавам. Мисля, че хората, които се вкопчиха в лайтмотива „Вирусът е изкуствено пуснат”, допуснаха огромна грешка, като решиха, че щом е изкуствено пуснат, с цел въвеждане на контрол, значи е безобиден. Че е просто грип. Оказа се, че нито е просто грип, нито е безобиден.

Тук е моментът да спомена и Жак Атали – френският политически съветник, анализатор и теоретик. През последната година се изписа много, как той е един от „теоретиците на пандемията”, като повечето от приписаните му цитати бяха или извадени от контекста или фалшиви. Но ако човек отиде директно на сайта attali.com, пак може да прочете много интересни неща за визията на Атали за бъдещето: и за трансхуманизма, за поли-аморията, за „номадското бъдеще на хората, в което те няма да притежават нищо”, за „свръх корпорациите, които ще притежават медицинските данни на хората”. Все либерални каузи, които, щем-не щем, ще се наложи да приемем.

Един пасаж от интервюто му за туризма от 26 май 2021, ми счупи сърцето „Трябва да имаме куража да признаем, че със старомодния туризъм е свършено. Това е факт, дори ако много хора отказват да го приемат. За в бъдеще туризмът ще принадлежи на богатите или на късметлиите.”

На 31 март 2021, Атали казва: „Трябва да се подготвим за нови варианти, устойчиви на настоящите ваксини ... да организираме ваксинация в световен мащаб кампании; ще трябва да приемем, че ще трябва да правим това всяка година, за десетилетия напред; за тази болест и без съмнение за много други... Трябва да се подготвим и за другите заплахи: недостиг на вода, глобално затопляне, сухота на почвата, нашествия от насекоми, изчезване на безброй видове и политически вълнения които обикновено следват. Тези заплахи са от съвсем различен характер от пандемията и ще причинят много по-необратими щети...”

Започва ли да ви се изяснява картинката? Никога, никога, никога няма да се върнем към старото „нормално”. Е, всичко ще се случи постепенно, разбира се, не от веднъж. Няколко нови рестрикции тази година, после крачка назад и отпускане на мерките, после нови рестрикции... Но точно след 10 години, животът ни няма да има нищо общо със сегашния.

Говорим си с един приятел за това, и общо взето мислим, че сценарият ще бъде следният:

Развитието на здравната криза дотук разкри всички слабости на глобалната кооперация в борбата срещу тази и всички бъдещи опасности от този тип. Липсата на координация между отделните страни и несправедливата дистрибуция на ваксини за страните от третия свят доведоха до:

- Разпространение на вируса по цялата планета;

- Появата на много нови варианти с перспективата да се появят и нови щамове;

- Вече е ясно, че вирусът ще остане завинаги и че ще трябва да се учим да живеем с него. Затова е необходимо от тук нататък да бъде осъществен координиран глобален отговор:

1. Всички хора да бъдат ваксинирани, а тези, които откажат – ще остават без работа.

2. Въвеждането на вторични, а в перспектива и постоянни, примерно годишни, ваксинации.

3. За да може да бъде управляван правилно този процес, ще трябва да бъде въведена някаква система за отчитане и контрол над ваксинациите. Първоначално временни ваксинационни сертификати, които с времето ще се наложи да се превърнат в перманентни .

4. Вече перманентните ваксинационни сертификати ще се наложи да се преобразуват в здравни такива, а електронните системи за управление на тази информация ще трябва да бъдат централизирани. Те от своя страна ще се окажат подходяща платформа за бъдещото ни глобално ID, което вече се обсъжда на панелите на МВФ.

5. За по-голяма сигурност ще трябва да бъде въведено и проследяване на контактите (contact tracing), както в Тайван, Южна Корея, Китай.

6. Всички тези мерки, макар и "правилни и наложителни", не могат да гарантират абсолютен резултат. Виждаме го дори в страни като Южна Корея, Тайван, Китай. Още повече, че навлизаме в епоха на пандемии (по думите на фон дер Лайен) и „covid-like incidents” (WEF). Ето защо, на властите в различните страни, ще им се налага и от тук нататък да продължат да въвеждат различни ограничителни мерки, когато е необходимо т.е. светът остава в състояние на перманентно извънредно положение. Дори и с ваксините и проследяването на контактите.

Гледам и слушам как баш капиталистите - онези, които всяка година се събират в Давос - говорят за „демонтаж на капитализма”, "големия рестарт" и „нова нормалност” и ми се реве. И докато се случва всичко това, паралелно ще се преструктурира из основи глобалната социално-икономическа система на всички нива. Докато стигнем до оная прословута статия на сайта на WEF - " I own nothing, have no privacy and life has never been better". Но това е друга тема.

*** Заглавието е на редакцията

