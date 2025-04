Няма да избягате от правосъдието: Литва извика руския посланик на килимчето

Министерството на външните работи на Литва привика руския посланик във Вилнюс след ужасяващата руска атака с две балистични ракети на Цветница срещу североизточния украински град Суми. При удара загинаха 34 души, от които 2 деца, и бяха ранени 119 души, от които 15 деца.

"След днешната терористична атака на Русия срещу Суми, ние извикахме представител на руското посолство във Вилнюс. Онези, които стоят зад тази атака, няма да избягат от правосъдието. Отговорността се споделя и от всички, работещи за престъпния режим на Кремъл, включително от руските дипломати", публикува министерството в неделя в социалната мрежа Х.

В знак за траур за жертвите на терористичната руска атака на Цветница, посолството на Литва в Киев свали знамената си.

"Тази ужасяваща атака е още едно напомняне за злото, с което си имаме работа", пише още на страницата на литовското министерство в Х.

Mourning victims of Palm Sunday terror attack by russia against Sumy, Embassy of #Lithuania lowered the flags in Kyiv. This horrendous attack is yet another reminder of the evil we are dealing with. russia’s regime is responsible & will not escape justice. pic.twitter.com/hkmoKaImxj