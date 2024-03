Няма удар с дрон, но има двама ранени висши руски милиционери: Руската действителност

Още вчера, 27 март, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в официалния си канал в Телеграм, че след удар с дрон в "административна сграда" пострадала една жена. Днес, 28 март, руският опозиционен телеграм канал ASTRA дава подробностите – административната сграда е сграда на руското МВР в Белгород, пострадалата е началник на финансовата дирекция на МВР.

Съгласно информацията, Чвирова е в болница. По-леки наранявания е получил подполковник от вътрешната служба Роман Марадур, който работи като заместник-началник на икономическия център на ГДВР. В неговия случай не се е наложила хоспитализация. Пострадали са фасадата на сградата на улица "Слава", дограмата и 7 служебни автомобила.

